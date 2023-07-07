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Dünya
AA 07.07.2023 23:08

ABD, beyan ettiği son kimyasal silahları da imha ettiğini duyurdu

Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, ABD'nin beyan ettiği son nükleer silah stokunu da yok ettiğini duyurdu.

ABD, beyan ettiği son kimyasal silahları da imha ettiğini duyurdu

McConnell, yaptığı yazılı açıklamada, Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini belirtti.

Söz konusu silahların ABD'nin beyan ettiği son silahlar olduğunu ifade eden McConnell, Soğuk Savaş'ın sonunda 30 bin tona ulaşan ABD'nin nükleer silah stokunu yok etme sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.

ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü.

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