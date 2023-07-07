Fransız Bakan Schiappa, öğretmenin ölümünden siyasi çıkar sağlamakla suçlanıyor

Avukat Le Roy, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, Paty'nin 2020'de öldürülmesi üzerine ayrılıkçılıkla mücadele için kurulan Marianne Fonu hakkında Senato Komisyonundan çıkan sonuçları değerlendirdi.

Le Roy, Bakan Schiappa'nın Senato Komisyonunun önünde savunduğunun aksine, bu fondan yararlanacak dernekleri belirleme işine müdahale ettiğini dile getirdi.

"Komisyon önünde yalan söylemek, hele de bir Bakan ise bu kabul edilemez" diyen Le Roy, Schiappa'nın sorumluluklarının aksine siyasi bir mesaj için, Samuel Paty'inin öldürülmesi olayından faydalandığını ifade etti.

Le Roy, Marianne Fonu'ndan yararlanan derneklerin ise bunu amacına uygun kullanmadığını söyledi.

Senato Komisyonundan çıkan sonuçlar

Senato Komisyonu, Marianne Fonu hakkında yaptığı soruşturmayla ilgili raporunu dün yayımladı. Raporda, senatörler, Schiappa'nın savunduğu bu fon projesinin siyasete alet edilerek yönetildiğinin altını çizdi.

Fondan yararlanan projeleri seçen jürinin ehil olmadığına dikkatin çekildiği raporda, Schiappa'nın kabinesinin fondan yararlanacak derneklerin seçiminde aktif rol aldığı vurgulandı.

Marianne Fonu'nun yasa dışı şekilde kullanıldığı iddiaları üzerine biri Senato Komisyonu tarafından olmak üzere 2 farklı soruşturma başlatılmıştı.