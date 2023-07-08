Zelenskiy: Türkiye’nin Ukrayna'nın egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Zelenskiy, görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Erdoğan ve Zelenskiy, programın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım (İstanbul)"

"Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım"

"Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım"

Ayrıntılar geliyor...