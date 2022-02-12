Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yükseliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi Türkiye saati ile 19.04'te başladı. Görüşme 1 saat sürdü.

Beyaz Saray görüşmeye ilişkin açıklama yaptı:

"Biden Putin'e, ABD'nin diplomasi ve 'diğer senaryolar' için hazır olduğunu, eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse kararlı ve hızlı bir karşılık olacağını söyledi.

Biden, 'Ukrayna'nın işgali büyük acılara yol açar ve Rusya'nın politik duruşunu zayıflatır.' dedi."

"Rusya'nın diplomasi mi güç kullanımını mı seçeceği hala belirsiz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi, Biden Putin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı:

"Görüşme profesyoneldi ve inamiklerde değişiklik yok. Rusya'nın diplomasi mi güç kullanımını mı seçeceği hala belirsiz. Onları caydırmaya devam edeceğiz. 3 bin asker Polonya'ya doğru yolda.

"Rusya kendisini giderek Çin'e daha bağımlı buluyor"

NATO daha güçlü ve daha amaçlı. Rusya şimdiden kendisini dünyadan giderek daha fazla izole edilmiş ve Çin'e daha bağımlı buluyor.

İki Başkan, heyetlerin önümüzdeki günlerde angaje olmaya devam etmesi konusunda anlaştı. Tabii bu süreçte Rusya her halükarda askeri harekata devam edebilir. Gerçekten de bu belirgin bir olasılık, eğer öyleyse, Ukrayna'ya, Avrupa güvenliğine zararı olacak."

Gözler bu görüşmedeydi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.