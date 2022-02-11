Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Rusya: Batı, yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
[Fotoğraf: AA ]
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova: Beyaz Saray'daki Rusya histerisi her zamankinden daha açık şekilde kendini gösterdi. Anglo-Saksonlar'ın savaşa ihtiyacı var, provokasyon, dezenformasyon ve tehdit etmek onların sorunlarını çözmek için başvurdukları favori metodu.
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Etiketler: Son Dakika Rusya ABD Ukrayna
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