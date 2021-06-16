Rusya Devlet Başkanı Putin, Cenevre'deki zirvenin ardından açıklamala yaptı.

Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.

"Büyükelçiler yerine dönecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştıklarının ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi.

Putin, "Biden ile ABD ve Rus diplomatların geri dünüşü konusunda anlaştık. Büyükelçiler görev yerlerine geri dönecek" dedi ve açıklamalarına şunları ekledi:

"Dışişleri bakanlıkları düzeyinde istişareler başlayacak. Hem ABD'nin hem Rusya'nın nükleer stabilite konusunda sorumlulukları var. Her ki taraf Yeni Start Anlaşması'nın genişletişmesi konusunu görüşmeye başlayacak."

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