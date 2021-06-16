Alpler’in yüksek kesimlerinde, İsviçre, İtalya, Fransa boyunca uzanan kısımlarında "kırmızı kar" görüldü.

Kırmızı karın gizemini araştıran uzmanlara göre, iklim değişikliği sonucu havadaki karbondioksit miktarı arttı ve bazı canlılar renk değiştirdi.

Tek hücreli canlılar yaşamı

Uzmanlar deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikteki karda mikroalglerin yani tek hücreli canlıların yaşadığına dikkati çekiyor.

Kış aylarında algler görünmüyorlar.

İklim değişikliği ile havalar daha çabuk ısınıyor. Bu da havadaki karbondioksit miktarını artırıyor.

Önceki yıllara göre daha fazla "kırmızı kar"

Uzmanlar genellikle yeşil renkte olan alglerin, güneşten korumak için kırmızı renge döndüğü görüşünde.

Arktik ve Antarktik bölgelerde kırmızı karın önceki yıllara göre daha fazla görüldüğü de vurgulanıyor.