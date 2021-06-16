Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin, çöle 'Mars Üssü' kurdu
Çin, ülkenin batısındaki bir bölgede Mars Üssü kurdu. Kızıl kumları ve kurak arazisiyle Mars yüzeyini andıran çölde, uzay programı için eğitim çalışmaları yapılıyor.
Çin, Qinghai eyaletine Mars keşif çalışmaları için simülasyon üssü kurdu.
Bölge, Kızıl Gezegen'e benzerliği sebebiyle ''Dünya’daki Mars'' olarak isimlendirildi.
2019’da kurulmaya başlanan kamp, Çin’in uzay programı için önemli bir işlev görüyor.
Bölgede Mars koşullarında görev ve keşif için simülasyon programları düzenleniyor. Taykonot ve araştırmacılar için zorlu çöl şartlarında eğitimler düzenleniyor.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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