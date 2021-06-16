Çin, Qinghai eyaletine Mars keşif çalışmaları için simülasyon üssü kurdu.

Bölge, Kızıl Gezegen'e benzerliği sebebiyle ''Dünya’daki Mars'' olarak isimlendirildi.

2019’da kurulmaya başlanan kamp, Çin’in uzay programı için önemli bir işlev görüyor.



Bölgede Mars koşullarında görev ve keşif için simülasyon programları düzenleniyor. Taykonot ve araştırmacılar için zorlu çöl şartlarında eğitimler düzenleniyor.