Güvenlik gerekçesiyle soyadını vermeyen Türk asıllı Altay Fransa’nın doğusundaki Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde yaşıyor. Lise öğrencisi Altay geçtiğimiz günlerde tarih dersinde öğretmenine itiraz etti. Bundan sonra yaşadıkları ise korku filmini andırıyor.

Altay söze okulda olayın nasıl yaşandığını anlatarak başladı.

Öğretmen 2 saatlik dersin bir saatini tamamen Ermeni iddialarına ayırmış ve 40 dakika boyunca "Türklerin Ermenileri, sivilleri öldürdüğünü" söylemişti. Altay dersin son bölümünde daha fazla dayanamadığını söyledi.

"En sonunda dayanamadım, sakince 'Delil var mı?" diye sordum. Öğretmen, bana sinirlenerek 'Buna nasıl itiraz edebilirsin?' dedi. Ben de sakince bildiklerimi anlattım. Bir öğrenci daha üzerime bağırarak geldi. Ben yine sakinliğimi korudum."

Ders bitti, ama konu okul idaresine yansıdı. İdare durumu Fransız istihbaratına ve Altay’ın ailesine bildirdi.

Para ve hapis cezası tehdidi

Altay’ın babası Aydın okula çağırıldı. Kendisine durum aktarıldı ancak o buna itiraz etti. Zira Altay’ın yaptığı itiraz Fransız yasalarına göre suç değildi. Aydın bey okulun kendisine Altay’ın çok kötü bir olayla karşı karşıya olduğunu, para ve hapis cezası alabileceğini ilettiğini anlattı.

Altay da yaptığı itirazın başına nasıl bir sorun açabileceğini, okulun doğru söyleyip söylemediğini araştırdığını ancak yaptığının ne Fransız yasalarına göre ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre suç olduğunu söylüyor.

İstihbarata ifade verdi

Altay’ın itirazına tepki okul yönetimiyle sınırlı kalmadı. Fransız istihbaratı onu 9 Haziran’da ifadeye çağırdı. Altay oradaki görevlilerin kendisine çok nazik davrandığını ancak sorulan soruların konudan uzak olmasına şaşırdığını söylüyor.

"Müslüman mısın, dinini yaşıyor musun, namaz kılıyor musun gibi sorular sordular. Hatta bir gruba bağlı mısın, dediler. Bağlı değilim dedim."

Yetkililer Altay’dan sadece soruların cevaplarını almadı, sosyal medya hesaplarını ve şifrelerini de istedi. Altay ve babası bu durumun sıra dışılığına dikkat çekiyor. Onlara göre yapılmak istenen Altay’ı radikalizmle ilişkilendirilme girişimi.

Altay bugünlerde ötekileştirilme kaygısıyla karşı karşıya.

"Okulda konuşmak, elimi kaldırarak söz almak istemiyordum. Okula gitmekten çekiniyordum, herkes ne olduğunu biliyordu."

Aile endişeli

Annesi ise yaşananlardan, bundan sonra olacaklardan endişeli. "Benim çocuğum kimseyi öldürmedi, yaralamadı, hırsızlık yapmadı" diyen Aysel Hanım Altay’ın sokakta başına bir şey gelmesinden korkuyor.

Fransa’da 29 Ocak 2001’de çıkan yasayla 1915 olayları “sözde soykırım” olarak kabul edildi. 2012’de sözde soykırımı reddedenlerin cezalandırılması kararı yasalaştı. Ancak 2012’deki ceza yasası Anayasa Konseyince ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edildi.