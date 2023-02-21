Biden ve ABD'li heyet resmi ziyaret kapsamında geldikleri Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, Polonya ve ABD'li birliklerin yan yana durarak güç ve kararlılıklarını gösterdiklerini söyledi.

Biden, "Gerçek şu ki NATO'nun ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar ABD'nin Polonya'ya ve NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü bizim sorumluluklarımız Avrupa'nın ötesinde." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın güvende olmasının zorunlu olduğunun altını çizen Biden, "ABD'nin ve müttefiklerimizin açıklamaları ve taahhütlerinin gerçek olduğunu açıkça belirttim. Dün Kiev'de de ifade ettiğim gibi gururla söyleyebilirim ki Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bence hiç olmadığımız kadar iyi bir pozisyondayız." diye konuştu.

Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirten Biden, "Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz." dedi.

Biden, Polonya'da nükleer santraller kuracaklarına dikkati çekerek, Polonya'nın enerji güvenliğini sağlayacaklarının altını çizdi.

Biden'ın Ukrayna ziyareti için teşekkür

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Rusya'nın bağımsız bir ülkeye saldırdığını belirterek, "Rusya, 2014'te Ukrayna'ya saldırmıştı, aradan sekiz yıl geçti ve Ukrayna'ya tam ölçekli saldırı gerçekleşti, bir trajediye sebep oldu." şeklinde konuştu.

Duda, milyonlarca insanın bombalardan, ölümden kaçmak için ülkesinden ayrıldığını dile getirerek, Biden'a dün gerçekleştirdiği Ukrayna ziyareti için teşekkür etti.