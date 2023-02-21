Sırp lider Dodik, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan RS bünyesindeki 30 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini, Banjaluka'da resmi törenle karşıladı.

Dodik, burada yaptığı açıklamada, RS arama kurtarma ekibi mensuplarına 2 bin 500 euro ödül vereceklerini kaydetti.

Ekiple Türkiye'de bulundukları sırada irtibat içerisinde olduğuna işaret eden Dodik, ekibin görevinin kolay olmadığını ve olağanüstü şartlarda ellerinden gelenin en fazlasını yaptığını kaydetti.

Dodik, "RS, 2014'te yaşadığımız büyük sel felaketinde bize önemli ölçüde yardım eden Türkiye hükümeti ve halkının desteklerini bu şekilde ödemek istedi." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Hayatta kalanları bulmak için azami çaba gösterildi"

Arama kurtarma ekibinden Mladen Kulic, RS'yi doğru bir şekilde temsil ettiklerini kaydederek, "RS ve tüm arama kurtarma ekibi sorumlu bir şekilde davrandı. Hayatta kalanları bulmak için azami çaba gösterildi." ifadelerini kullandı.

RS arama kurtarma ekibi temsili müdürü Milan Novitovic, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına maksimum seviyede katkı verdiklerini söyledi.

RS Başbakanı Radovan Viskovic de ekibin Türkiye'deki çalışmalarını sorumluluk içerisinde yerine getirdiğini kaydetti.

Arama kurtarma ekibinden yapılan açıklamada da ekibin 2 bin 500 euroluk ödülün bir kısmını, RS ve Türkiye'deki yardıma muhtaç kişilere vermeye hazır oldukları bildirildi.