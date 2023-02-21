Yüz milyonlarca kullanıcısı olan Baidu ve Weixin platformlarında paylaşılan haberde, olayın, "afetin ardından ortaya çıkan en dokunaklı sahnelerden olduğu" vurgulandı.

Mehmetçik, bu millet ve bu devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir!



Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz.



Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir. pic.twitter.com/gJxICIRQXr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2023

Bakanlığın paylaştığı videodan alınan ekran görüntüsünün kullanıldığı haberde, "Bir Türk askeri, ayakkabısız bir afetzedeyle karşılaştı. İki tarafı karla kaplı yolda, depremzedenin ayağında sadece çorap olduğunu gören asker, kendi botlarını çıkararak ona verdi." ifadeleri kullanıldı.