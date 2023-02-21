Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya ABD'li Büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
[Fotograf: AFP]
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Tass ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Ukrayna çatışmasına müdahaleyi artırmakla suçladı.
Bakanlık, ABD'nin Kuzey Akım boru hattındaki patlamalara ilişkin izahat vermesi gerektiğini bildirdi.
Ayrıca, ABD'nin söz konusu patlamalara ilişkin soruşturmaya engel olmaması gerektiğine dikkat çekildi.
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