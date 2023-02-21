NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile basın toplantısında konuştu.

"Putin bugün daha fazla savaşa hazırlandığını açıkça belirtti" diyen Stoltenberg, "Ukrayna’ya, savaşı kazanması için gerekli olan her şeyi sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, saldırgan tarafın Rusya olduğunu, Rusya'ya kimsenin saldırmadığını vurgulayarak Çin'in de "Rusya'nın savaşını" desteklemeyi planladığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna için taahhüt edilen silahların acilen teslim edilmesi gerektiğini açıkladı.

Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasını silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek, Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.