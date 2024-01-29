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Dünya
AA 29.01.2024 01:21

Biden: Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik" dedi.

Biden: Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
[Fotograf: Reuters]

Biden, çeşitli etkinliklere katılmak için gittiği Güney Carolina'da gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Biden, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik" ifadesini kullandı.

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"Cevap vereceğiz"

Biden, saldırıda "Üç cesur ruhu kaybettik" diyerek, kısa bir sessizlikten sonra "cevap vereceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını söylemişti. 

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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