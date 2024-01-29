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Dünya
AA 29.01.2024 00:24

Texas eyaleti, Meksika sınırındaki dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor

ABD Yüksek Mahkemesinin kaldırılması yönünde aldığı karara rağmen Texas Valisi Greg Abbot, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor.

Texas eyaleti, Meksika sınırındaki dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Bölgede, emirleri doğrudan Texas Valisinden alan ulusal muhafızlar ile federal ordu birlikleri arasında gerilimli bekleyiş sürüyor.

Eyalet sınır muhafızlarının Rio Grande Nehri'nin ABD tarafında konteynerlerden oluşturulan duvarın üstüne çektiği dikenli telleri bugün de güçlendirmeye devam ettiği gözlendi.


Ayrıca eyalet güçlerine ait devriye botlarının, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinde devriye turlarını artırdığı dikkati çekti.

Eyaletin kırsal kesimlerinden düzensiz göçmen geçişlerinin devam ettiği haberleri gelirken, tartışmaların odak noktası Eagle Pass'ın Shelby Park bölgesinde önlemlerin artırılması nedeniyle düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişi şimdilik durmuş görünüyor.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbot arasındaki anlaşmazlık

Texas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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