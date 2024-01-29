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Dünya
AA 29.01.2024 00:19

İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında son 48 saatte 350 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde son 2 günde düzenlediği saldırılarda 350 kişi öldü.

İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında son 48 saatte 350 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta son 48 saatte "38 katliam" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Buna göre, İsrail'in soykırım suçu işleme niyetini ortaya koyan bu katliamlarda 350 Filistinlinin yaşamını yitirdi.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle halen sokaklarda ve yollardaki onlarca cesede ulaşamıyor.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Han Yunus'ta Kızılay'a bağlı El-Emel Hastanesindeki ablukanın devam etmesi nedeniyle 3 kişinin cenazesi hastane avlusuna defnedildi.

Filistinlilerden biri dün, 2'si de bugün öldü.

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