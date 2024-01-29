İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında son 48 saatte 350 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta son 48 saatte "38 katliam" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Buna göre, İsrail'in soykırım suçu işleme niyetini ortaya koyan bu katliamlarda 350 Filistinlinin yaşamını yitirdi.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle halen sokaklarda ve yollardaki onlarca cesede ulaşamıyor.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Han Yunus'ta Kızılay'a bağlı El-Emel Hastanesindeki ablukanın devam etmesi nedeniyle 3 kişinin cenazesi hastane avlusuna defnedildi.

Filistinlilerden biri dün, 2'si de bugün öldü.