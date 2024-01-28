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Dünya
AA 28.01.2024 23:42

Ürdün'deki saldırının ardından Biden yönetimine "harekete geçme" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından Joe Biden yönetimine "harekete geçme çağrısı"nda bulundu.

Ürdün'deki saldırının ardından Biden yönetimine "harekete geçme" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Rogers, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Rogers, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan saldırı üzerine harekete geçmesini isteyen Rogers, "Başkan Biden'ın, İran rejimini ve vekillerini, ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutmasının zamanı geldi de geçiyor." dedi.

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ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." demişti.

ABD Başkanı, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askeri öldü, 25 kişi de yaralandı.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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