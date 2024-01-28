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Dünya
AA 28.01.2024 22:46

Ürdün: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye-Ürdün sınırında gerçekleşti

Ürdün hükümeti, ABD kuvvetlerine yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini duyurdu.

Ürdün: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye-Ürdün sınırında gerçekleşti
[Fotoğraf: Getty Images]

Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, yaptığı açıklamada, Tenef Üssü'ne yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini ve Ürdün güçleri saflarında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Saldırının insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiğini söyleyen Mubaydin, şunları kaydetti:

"Ürdün, Suriye sınırındaki gelişmiş bir noktayı hedef alan terör saldırısını kınıyor. Saldırıda Ürdün'le terör tehlikesiyle mücadele ve sınır güvenliği konusunda işbirliği içindeki ABD güçlerinden 3 asker öldü ve bazıları yaralandı."

Saldırıda hayatını kaybeden ABD askerleri için taziyelerini ileten Mubaydin, Ürdün sınırı yakınlarındaki ABD güçleri varlığının iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda olduğunu vurguladı.

ABD güçlerinin sınırdaki varlığını kapsayan anlaşmanın sınır güvenliğiyle ilgili eğitim alanlarını içerdiğine işaret eden Mubaydin, Ürdün silahlı kuvvetlerinin sınırlarını korumaya devam edeceğine dikkat çekti.

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"Ürdün, daha önce sınır güvenliği için ortaklarıyla işbirliğini duyurmuştu"

Hem terörle hem de Suriye-Ürdün sınırında silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Mubaydin, ülkesinin güvenliğine saldırı girişiminde bulunanlara da kararlılıkla karşılık vereceklerinin altını çizdi.

Mubaydin, "Ürdün, daha önce sınır güvenliği için ortaklarıyla işbirliğini duyurmuştu. Bu bağlamda da ABD ve diğer bazı dost ülkelerden sınırlarını güvence altına alma ve sınırlardaki tehlikelere karşı yeteneklerini artıracak gerekli askeri sistem ve teçhizatlar talep etti." bilgisini paylaştı.

Sözcü Mubaydin, El-Memleke TV'ye daha önce yaptığı açıklamada, ABD güçlerine yönelik saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye sınırı yakınlarında gerçekleştiğini ve Tenef Üssü'nün hedef alındığını belirtmişti.

ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor.

ABD'nin açıklamasında ise saldırının Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Ürdün topraklarında gerçekleştiği bildirilmişti.

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