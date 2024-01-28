İsrail basını: Hiç kimse Netanyahu'dan vizyon, liderlik, cesaret ya da hakikat beklememeli

Dahlia Scheindlin'in Haaretz gazetesi için kaleme aldığı "İsraillilere şu an Gazze'deki Filistinli kayıplarını sormayın" başlıklı yazıda, İsraillilerin yaklaşık yüzde 90'ının öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin "tamamen ya da kısmen haklı gerekçelerle" hedef alındığını savunduğu ankete işaret edildi.

İsrail'in anketlere değil bir lidere ihtiyacı olduğu belirtilen yazıya göre, ülke, "işgalin ve çatışmanın geleceği konusunda" tarihte örneği olmayan bir liderlik başarısızlığına şahit oluyor.

İsrail hükümetinin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim saldırısından önceden haberdar olmadığı gibi saldırı sonrasında da ne yapacağını bilmediğine işaret edilen yazıda, savaş kabinesinin ise Gazze Şeridi'ne saldırıların "esirlerin kurtarılması ya da ölmelerine mi yardımcı olduğu" konusunda karar veremediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığı hatırlatılan yazıda, "Netanyahu, çatışmanın uzun vadeli geleceği için hiçbir şey sunmuyor. Hiç kimse Netanyahu'dan vizyon, liderlik, cesaret ya da hakikat beklememeli." ifadesine yer verildi.