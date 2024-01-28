ABD'li üst düzey yetkililer, Biden'ı İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Başyardımcısı Jon Finer tarafından İHA saldırısına ilişkin bilgilendirildi.

Öte yandan Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, saldırıyı "alçak ve tamamıyla hakkaniyetsiz" olarak nitelendirerek, ABD askerlerinin, Amerikalıların ve "terörizme karşı beraber mücadele ettikleri" müttefiklerin güvenliği için hayatlarını riske attığını belirtti.

ABD güçlerine İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.