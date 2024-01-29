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Dünya
AA 29.01.2024 00:33

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Ürdün'deki saldırıyla ilgili "hesap soracağız" açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ölen 3 ABD askeriyle ilgili "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Ürdün'deki saldırıyla ilgili "hesap soracağız" açıklaması
[Fotograf: Reuters]

Harris, eşi Douglas Emhoff ile, hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tuttuklarını belirtti.

Tüm ABD ulusunun ölen askerlerin hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracağını vurgulayan Harris, "Doug ve ben, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan gruplarca düzenlenen alçakça saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevenleri ve yaralılarla birlikte."açıklamasını yaptı.

Harris, "ABD Başkanı Joe Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere, terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." dedi.

Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." demişti.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askeri öldü, 25 kişi de yaralandı.

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