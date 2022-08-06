Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 06:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyaz Saray yakınına yıldırım düştü: 3 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
ABD'de Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
ABD'nin başkenti Washington'a yıldırım düştü.
Hava durumunu izlemek için yerleştirilen kamera o sırada kayıttaydı.
Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.
Lafayette Park'a düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, parkın bir kısmını kullanıma kapattı.
Etiketler: ABD Beyaz Saray
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