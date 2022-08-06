ABD'nin başkenti Washington'a yıldırım düştü.

Hava durumunu izlemek için yerleştirilen kamera o sırada kayıttaydı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Lafayette Park'a düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, parkın bir kısmını kullanıma kapattı.