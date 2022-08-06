İsrail, abluka altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı.

Saldırılara dünyadan da tepki yağdı.

"Sivillere yönelik saldırının hiçbir gerekçesi olamaz"

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Gazze'de İslami Cihad Hareketinin önde gelen bir isminin hedef alınarak öldürülmesi de dahil olmak üzere "Filistinli ile İsrail arasında devam eden gerilimden derin endişe duyduğunu" söyledi.

"Son birkaç saat içinde, İsrail hava saldırılarında en az 10 Filistinli öldü. Bu saldırılarda 5 yaşında bir çocuğun öldürüldüğüne dair haberler beni derinden üzdü. Sivillere yönelik herhangi bir saldırının hiçbir gerekçesi olamaz" ifadesini kullanan BM Özel Temsilcisi, roketlerin fırlatılmasının derhal durdurulması ve daha fazla gerilimin önlenmesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Wennesland, son yaşanan gerilimin küresel kaynakların azaldığı ve Gazze için uluslararası mali desteğin kolayca bulunamayacağı bir zamanda, mayısın sonundan bu yana Gazze Şeridi'ndeki geçişlerin kademeli olarak açılmasında kaydedilen ilerlemeyi de olumsuz etkileyebileceğine değindi.

Açıklamanın sonunda "BM, başta siviller olmak üzere yıkıcı sonuçlar doğuracak başka bir çatışmayı önlemek amacıyla ilgili herkesle tam olarak iletişim halindedir. Bunun olmasını önleme sorumluluğu taraflara aittir" ifadelerine yer verildi.

Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Saldırının kınandığı açıklamada, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in "hesap sorulamaz ve uluslararası sözleşmelerin üstünde" bir güç olarak davranışlar sergilemesine engel olunması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un, İsrail işgali sona erinceye ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının zaman aşımına uğramayan haklarını desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail’in bu saldırısının Filistin halkına karşı işlediği sistematik ihlaller zincirinin bir halkası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in bu suçlarının uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğu ifade edildi.

Cezayir’in uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail’in sivil Filistin halkına yönelik işlediği bu saldırıları durdurması için harekete geçme çağrısı yaptığına dikkati çekilen açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının pazarlığa açık olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Cezayir’in Filistin halkının yanında olduğu, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti talebini desteklediği vurgulandı.

Mısır

Mısır'daki Ezher Kurumu da yaptığı yazılı açıklamada "Siyonist varlığın (İsrail), Gazze'ye yönelik terörist saldırılarını, Filistinli sivilleri öldürmesi, kadın ve çocukları hedef alması ve onlarcasını yaralamasını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası camianın kabul edilemez ve akıl almaz sessizliğinin masum Filistin halkına yönelik mükerrer saldırılarında İsrail'i cesaretlendirdiği vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının, uluslararası camia ve insanlığın alnındaki kara bir leke olduğunu kaydeden Ezher, Filistin halkının desteklenmesi için Arap ve Müslümanların birlik olması gerektiğini söyledi.