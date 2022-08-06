Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da çete üyelerine operasyon: 13 örgüt üyesi öldürüldü
[AA (Arşiv)]
Meksika'da polis, çete üyelerine ait bir hücreye operasyon düzenledi. 13 kişinin öldürüldüğü operasyonda, örgüt üyelerine ait çok sayıda cephanelik ele geçirildi.
Meksika basınında yer alan habere göre, San Luis Potosi kentinde, bir hücreye operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.
Çatışmada, 3'ü kadın 13 çete üyesi öldürüldü, 3'ü polis 7 kişi yaralandı.
Helikopter destekli operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Polis, çeteye ait hücre yapılanmasının dağıldığını aktardı.
Arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda cephanelik ele geçirildi.
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