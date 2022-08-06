Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da otoyolda 6 cansız beden bulundu
[Harita: TRT Haber]
Meksika'nın Guerrero eyaletindeki bir otoyolda 6 cansız beden bulundu. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalet bağlı Quechultenango kentinin Tolixtlahuaca-Tejerias otoyolunda cesetler bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cansız bedenlerin 6 kişiye ait olduğunu belirledi.
2 kişinin boğazının kesildiği, 4 kişinin ise silahla öldürüldüğü belirlendi
İncelemede 2 kişinin boğazının kesildiği, 4 kişinin ise silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetlerden 20 metre uzaklıkta ise yanmış bir kamyon bulundu.
Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.
Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Meksika
Son Haberler
- 03:31
- 03:21
- 02:57
- 02:22
- 02:15
Sıradaki Haber
Meksika'da çete üyelerine operasyon: 13 örgüt üyesi öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz