Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 06:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
Pensilvanya eyaletine bağlı Nescopeck yerleşim biriminde bir evde yangın çıktı.
Yangında 3'ü çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Evde bulunan diğer 4 kişi ise alevlerden kaçmayı başardı.
[Fotoğraf: Reuters]
Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Bölgede yaşayanlar, patlamaya benzer bir ses duyduklarını ardından evin alevler ile kaplandığını aktardı.
[Fotoğraf: Reuters]
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