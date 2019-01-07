Uyarı grevi, Berlin'deki Tegel ve Schönefeld havalimanlarında yapıldı.
23 bin havalimanı güvenlik çalışanı, çalışma ücretlerinin belirleneceği müzakereler öncesinde ücret artışı için greve gitti.
Sabah saat 5 ile 9 arasındaki 4 saatlik grevi havalimanlarında görevli güvenlik personeli gerçekleştirdi.
Uyarı grevi sebebiyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. 80 uçuş yapılamadı. Grev boyunca havalimanlarında büyük kalabalıklar oluştu.
Taraflar yeni çalışma ücretlerini belirlemek için, 23 Ocak'ta masaya oturacak.
Kaynak: TRT Haber, Reuters