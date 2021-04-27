Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika'dan 3 ülkeye seyahat yasağı
Belçika hükümeti, COVID-19 vakalarında büyük artış kaydedilen ve virüsün varyantlarının görüldüğü Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan ülkeye yolcu girişlerini çok elzem durumlar haricinde yasakladı.
Belçika hükümetinin İstişare Komitesinde alınan karar gereği, bu üç ülkeden Belçika'ya girişlere sadece çok gerekli hallerde izin verilecek.
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'dan ülkeye girişlerde ulaştırma personeli, denizciler, diplomatlar, uluslararası kuruluşların çalışanları gibi çok sınırlı sayıda kişiye istisna uygulanabilecek.
Ülkede oturma izni bulunanlara şartlar
İstisnası bulunan kişilerin Belçika'ya girişlerinde seyahatlerinin gerekli olduğunu belgeyle kanıtlamaları istenecek ayrıca karantinaya girmeleri ve test yaptırmaları gerekecek.
Bu üç ülkeden gelen Belçika vatandaşlarıyla Belçika'da oturma izni bulunanların ülkeye girişleri karantina ve test gibi şartlarla devam edebilecek.
Etiketler: Belçika Brezilya Hindistan Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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