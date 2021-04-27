Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayatını kaybeden mürettebatın son sözleri "Elveda" oldu
Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.
Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan denizaltıda hayatını kaybeden askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntüleri ordu tarafından yayınlandı.
Şarkının adı "Elveda"
Görüntülerde neşeli oldukları görülen mürettebat, gitar eşliğinde şarkı söylüyor. Şarkının adı, "Sampai Jumpa" yani Elveda.
53 kişilik mürettebat öldü
Endonezya'da geçen hafta, içinde 53 asker bulunan denizaltı kayboldu.
Arama kurtarma çalışmalarına ABD, Malezya ve Singapur’un da aralarında bulunduğu ülkelerden 25 donanma gemisi katıldı.
Dört gün sonra denizaltının enkazına ulaşılmış, mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Etiketler: Endonezya
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