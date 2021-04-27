ABD'nin Colorado eyaletinde geçen yıl yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bir marketten yaptığı 13 dolarlık alışverişin parasını ödemeden çıkan 73 yaşındaki demans hastası kadın, marketin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmış, polisin şiddetine maruz kalmıştı.

Polisler kadına gülüyor

Kadının avukatı, gözaltı anlarının polis tarafından izlendiği yeni görüntüleri mahkemeye sundu.

Görüntülerde 3 polis memuru, kadının gözaltına alındığı anları izlerken gülüyor.

Memurlardan biri, "Bu durumdan nefret ediyorum" derken, diğeri "Bunu seviyorum" ifadesini kullanıyor.

73 yaşındaki kadının geçen yıl gözaltına alınırken kolunun kırıldığı ve bileğinin incindiği ortaya çıkmıştı.

"Polisler delilleri saklıyor" iddiası

Geçen hafta Kuzey Karolayna'da polis tarafından öldürülen Andrew Brown Jr.'ın ailesinin avukatları, olayı "yargısız infaz" olarak niteledi.

Avukatlar ayrıca polisin olayla ilgili delilleri sakladığını öne sürdü.

42 yaşındaki Brown, polis tarafından aranırken aracıyla uzaklaşmak isterken vurularak öldürülmüştü.

Polisten otizmli gence şiddet

Polis şiddetinin yaşandığı bir başka eyalet de Kaliforniya. Bir polis memurunun, 17 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği o anlar, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şiddete maruz kalan çocuğun babası, polisin saldırgan tavrı nedeniyle, otizmli oğlunun korkarak kaçtığını söyledi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.