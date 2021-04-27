ABD polisinden bu kez de Demans hastası kadına şiddet
ABD'de polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor. Geçen yıl gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kalan demans hastası kadınla ilgili yeni görüntülerde, polisin ona güldüğü ortaya çıktı.
ABD'nin Colorado eyaletinde geçen yıl yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Bir marketten yaptığı 13 dolarlık alışverişin parasını ödemeden çıkan 73 yaşındaki demans hastası kadın, marketin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmış, polisin şiddetine maruz kalmıştı.
Polisler kadına gülüyor
Kadının avukatı, gözaltı anlarının polis tarafından izlendiği yeni görüntüleri mahkemeye sundu.
Görüntülerde 3 polis memuru, kadının gözaltına alındığı anları izlerken gülüyor.
Memurlardan biri, "Bu durumdan nefret ediyorum" derken, diğeri "Bunu seviyorum" ifadesini kullanıyor.
73 yaşındaki kadının geçen yıl gözaltına alınırken kolunun kırıldığı ve bileğinin incindiği ortaya çıkmıştı.
"Polisler delilleri saklıyor" iddiası
Geçen hafta Kuzey Karolayna'da polis tarafından öldürülen Andrew Brown Jr.'ın ailesinin avukatları, olayı "yargısız infaz" olarak niteledi.
Avukatlar ayrıca polisin olayla ilgili delilleri sakladığını öne sürdü.
42 yaşındaki Brown, polis tarafından aranırken aracıyla uzaklaşmak isterken vurularak öldürülmüştü.
Polisten otizmli gence şiddet
Polis şiddetinin yaşandığı bir başka eyalet de Kaliforniya. Bir polis memurunun, 17 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği o anlar, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şiddete maruz kalan çocuğun babası, polisin saldırgan tavrı nedeniyle, otizmli oğlunun korkarak kaçtığını söyledi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
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