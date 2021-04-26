ABD'de polis şiddetine her gün bir yenisi ekleniyor.

Şiddetin adresi bu kez Kaliforniya eyaleti oldu. Bir polis memuru, 17 yaşındaki otizmli genci darbetti. Genci yere fırlatan polis memuru, daha sonra üzerine çıkarak yumruklamaya başladı.

Şiddete maruz kalan çocuğun babası, bir polis memurunun oğluna yaklaşarak kendisinden kaldırıma oturmasını istediğini, fakat polisin saldırgan bir tavırda bulunması nedeniyle, otizmli oğlunun korkarak polisten kaçtığını söyledi.

Görüntüler tepki çekti

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Ohio eyaletinde, geçtiğimiz günlerde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan genç kızlara ateş açmıştı. Polis kurşunlarına hedef olan 16 yaşındaki bir kız hayatını kaybetmişti.



Colorado eyaletinde geçen sene yaşanan bir olayda ise, 73 yaşındaki demans hastası bir kadının gözaltına alınırken kolunun kırıldığı ortaya çıkmıştı.

