Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırvatistan'da yayalar ölümden kıl payı kurtuldu
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobillere çarptı. Yayalar ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de kontrolden çıkan araç, yolun kenarında park halindeki otomobillere çarparak takla attı.
Kazada 6 araç hurdaya döndü.
Can kaybı olmadı
Kaza anında kaldırımda yürüyen yayalar faciadan kıl payı kurtuldu.
Şans eseri kazada ölen olmadı.
Etiketler: Hırvatistan Trafik Kazası
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