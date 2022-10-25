Belçika basınındaki haberlere göre, Nina adındaki kız çocuğu, Alveringem kasabasındaki okula gitmek üzere sabah 09.00 civarında evinin önünden servis otobüsüne bindi.

Ancak otobüs 5 dakika uzaklıktaki okula geldiğinde uyuyakaldığı tahmin edilen Nina otobüsten inmedi.

Servisin şoförü de Nina'nın otobüste kaldığını fark etmedi.

Nina'ın öğretmenleri küçük kızın hasta olduğunu varsayarak okula gelmediğini düşündü ve bunu okul yönetimine bildirdi.

Saat 16.00 civarında otobüste olduğu fark edilen Nina'nın anne ve babasına durum bildirildi.

Yaklaşık 7 saat otobüste tek başına bekleyen Nina'nın bu süre içinde hiçbir şey yiyip içmediği belirtildi.

Nina annesine, okul otobüsünde yeme içme yasak olduğu için çantasındaki bir şişe suyu içmediğini, bir adet kurabiyeyi de yemediğini söyledi.

Küçük Nina'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.