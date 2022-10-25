İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Kudüs Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki Sosyal Güvenlik Meydanı'nda Devrim Muhafızları askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu Albay Mehdi Mollaşahi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden Cevad Keyha öldü.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, silahlı grupların cami yakınlarındaki polis karakoluna saldırdığını ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını açıklamıştı.

Zahidan kenti cuma imamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, olayda emniyet güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını ifade etmişti.