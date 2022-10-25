Norveç devlet televizyonu NRK'ye konuşan emniyet yetkilisi Hedvig Moe, Tromsoe kentindeki Norveç Arktik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan ancak Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen kişinin, tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilebileceğini açıkladı.

Söz konusu şüphelinin gözaltına alındığını belirten Moe, "Norveç Polis Teşkilatı (PST), şüphelinin ülkenin kuzey bölgesinde uygulanan politika hakkında bir ağ ve bilgi edinmiş olabileceğinden endişe ediyor." ifadesini kullandı.

Moe, ele geçirildiğinden şüphe edilen bilgilerin, Rusya tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe duyduğunu kaydetti.

Norveç Arktik Üniversitesi yöneticisi Jorgen Fossland, yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin "misafir öğretim görevlisi" olarak görev aldığını söyledi.

Son haftalarda, Norveç'te çok sayıda Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı.