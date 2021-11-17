Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ederken zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçme girişiminde bulunuyorlar.

Avrupa'ya göçme amacıyla Belarus'a gelerek Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, sınır geçiş noktasındaki kamplarda ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.

Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunuyor.

Litvanya Belarus topraklarına geri itiyor

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği açıklandı.

Dün gece Litvanya sınır görevlilerinin Irak vatandaşlarını acımasız bir şekilde Belarus topraklarına geri ittiği olayın Klevitsa sınır bölgesinde meydana geldiği ifade edildi.

Köpeğin bir göçmeni ısırdığı anlar kamerada

Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda alındığı videoda "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğünü, ardından bir köpeği üzerine saldığını, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor" ifadesine yer verildi.