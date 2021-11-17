İtalya'da son 24 saatte yapılan 537 bin 765 testte 10 bin 172 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede 10 bin 176 vakanın kaydedildiği 8 Mayıs'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısının 4 milyon 883 bin 242'ye ulaştığı ülkede, aktif COVID-19 hasta sayısı 127 bin 85’e yükseldi.