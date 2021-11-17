İtalya Başbakanı Mario Draghi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki başbakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Draghi, AB genişleme sürecinin önemine işaret ederek, "Batı Balkanların entegrasyonu, dönemsel gelişmelere bağlı değil, Birliğin geleceğinde bu var. Belarus'ta yaşananlar, bu süreci etkilemiyor ve İtalya da bunun, bu süreci etkilememesi gerektiğini düşünüyor. Kuzey Makedonya'nın entegrasyonu da önemli" dedi.

Draghi, İtalya'nın bu hususta atacağı adımların yakında belli olacağını dile getirirken İtalya’nın bu sürecin her aşamasında Arnavutluk’a yakın olduğunu vurguladı.

"Göçmenlerin kullanımı dış politikada bir araç haline geldi"

Mario Draghi, ayrıca, Arnavutluk'a COVID-19 salgınının ilk döneminde ülkesine yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti.

İtalya Başbakanı, soru üzerine, düzensiz göç konusunda Belarus ile yaşanan sıkıntıya dair olağanüstü bir AB Zirvesi düzenleneceğine ilişkin bir bilgisi olmadığını aktarırken, "Kibarca söylemeliyiz ki; göçmenlerin kullanımı dış politikada bir araç haline geldi" ifadesini kullandı.

Rama: "Bulgaristan’ın nasıl bir pozisyon alacağını göreceğiz"

Edi Rama da Draghi ile ülkesinin, AB üyelik sürecini ele aldıklarını belirterek, "Ekolojik geçişi unutmadan, gençlerimizin Avrupa üniversite sistemlerine entegre olması, tarım ve inovasyon sistemlerinin entegre edilmesi son derece önemlidir." diye konuştu.

Genişlemenin AB'nin kaderi olduğunu ifade eden Rama, AB'ye üyeliğin kendilerine Brüksel, Paris ya da Roma'nın bir dayatması değil aksine kendilerinin yeni nesillere bir borcu olduğunu dile getirdi.

Başbakan Rama, ülkesinin AB üyeliği için hazır olduğunu vurgulayarak, "Biz sadece AB için değil, kendimiz için de ödevlerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yol açıldığında masaya oturmaya da hazırız. Bu hususta Kuzey Makedonya'nın ayrılmasını tartışmak zor bir sorun bugün. Şimdi, Bulgaristan’da yeni yönetimi bekliyoruz, nasıl bir pozisyon alacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Rama, bu şekilde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB’ye üyelik sürecinde Bulgaristan'a vetosunu kaldırması için yapılan baskıların ne denli etkili olduğunu da göreceklerini söyledi.