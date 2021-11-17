ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinden yapılan açıklamada, nisan ayında sona eren bir yıllık dönemde 100 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğü açıklandı.

Açıklamada, geçen yıl söz konusu nedenden ölümlerin 78 bin civarında olduğu anımsatılarak bu yıl ise yüzde 30 yükseliş görüldüğü ifade edildi.

Böylece aşırı doz uyuşturucudan ölümler, ülkedeki ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazanlarını, silahları, grip ve zatürreyi geride bıraktı ve 7. sıradaki diyabete yaklaşarak 8. sırada yer aldı.

Ölümlerdeki artışın sebebi: Fentanil

Ülkede son yirmi yıldır aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerde görülen düzenli artışın, son iki yıl içinde hız kazandığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, bu artışı fentanil adlı ölümcül uyuşturucunun kullanımının yaygınlaşmasına ve koronavirüs salgını nedeniyle birçok uyuşturucu kullanıcısının toplumsal destekten ve tedaviden uzak kalmasına bağladı.

Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, ülkede metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı dile getirildi.