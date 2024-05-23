Balkanlar, BM Genel Kurulunun "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" kararından memnun

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararın kabulü, soykırım mağdurları için adaletin bir gereğidir. Soykırımın işlendiği gün olan 11 Temmuz, BM Genel Kurulunun yanı sıra dünyanın diğer ülkelerinde de anılacak." ifadelerini kullandı.

Konakovic, "Çocuklar okullarda eğitim görecek ve Srebrenitsa Soykırımı hakkında farkındalığın artırılması dünyanın uygar kesimi için bir zorunluluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya gelecek nesillere Srebrenitsa'dan alınacak derslerden öğrenme şansı veriyor"

Slovenya hükümetince X'ten yapılan açıklamada, Başbakan Robert Golob'un, BM Genel Kurulunun kararını memnuniyetle karşıladığına işaret edildi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın memnuniyetle karşılandığına yer verilerek, "Hırvatistan, tavrını uluslararası hukuka, saygıya dayandırıyor." denildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya gelecek nesillere Srebrenitsa'dan alınacak derslerden öğrenme şansı veriyor." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin, söz konusu karara oy vererek Batı değerleriyle uyumunu bir kez daha teyit ettiğini kaydetti.

Begaj, "Bu tarih, soykırımın kınanması konusunda daimi bir hatırlatma görevi görecek, bu tür katliamların bir daha asla tekrarlanmamasını sağlayacak ve aynı zamanda soykırımı ve bu tür korkunç suçları inkar edenlere bir cevap niteliğinde olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sırplardan karara tepki

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise, yerel basına yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda çoğunluğun sağlanamadığını ve bunun Srebrenitsa konusunda başarısız bir karar olduğunu savundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de BM Genel Kurulundayken Sırp bayrağını taşıdığı fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabında, "Sırbistan'ımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Karadağlı Sırplar, başkent Podgoritsa'da, BM Genel Kurulunun kararı oyladığı anlarda, hükümet binası önünde toplanarak, oylamaya ve hükümetin karara verdiği desteğe tepki gösterdi.

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça belediyesinde ise bir grup Sırp, BM Genel Kurulunda Srebrenitsa ile ilgili oturumuna katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e destek vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

Almanya ve Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye'nin yanı sıra 40'tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine ilişkin karar tasarısı, bugün 193 üyeli BM Genel Kurulunda 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Tasarı, 68 "çekimser" ve 19 "hayır" oyu almıştı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.