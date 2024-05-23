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AA
HABER GİRİŞ
23.05.2024 18:28
, 23.05.2024 18:44
SON GÜNCELLEME
23.05.2024 18:44
11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.
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