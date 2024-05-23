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Dünya
AA 23.05.2024 18:28

11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.

11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi

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