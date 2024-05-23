Netanyahu 'toplumsal huzursuzluk' nedeniyle 4 kez uyarılmış

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bilgi edinme talebi kapsamında konuya ilişkin “Hatzlacha” adlı sivil toplum kuruluşuna açıklamada bulundu.

Buna göre İsrail ordusu istihbarat birimi, geçen sene Mart ve Temmuz ayları arasında Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “İsrail’in düşmanlarının ülkedeki toplumsal huzursuzluğu nasıl gördüğü” konusunda 4 farklı uyarı mektubu gönderdi.

Söz konusu uyarı mektuplarında “İsrail devleti ve özellikle ordudaki birliğe verilen zararlara” da dikkat çekildiği belirtildi.

Yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu

Netanyahu da X sosyal medya hesabından uyarı mektuplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze’de bir saldırı yapacağı yönünde uyarı almadığını ancak “bölgede sükunet aradığı” değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin siyasi krize dönüşen tartışmalı yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.