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Dünya
TRT Haber, AA 23.05.2024 15:25

AB Komisyonu Üyesi'nden Türkiye ile ticaret hacmindeki artışa vurgu

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: (Türkiye ve AB) Geçen yıl bir rekor kırdık ticaret hacmi açısından. 200 milyar euronun üstüne çıkmış durumdayız.

AB Komisyonu Üyesi'nden Türkiye ile ticaret hacmindeki artışa vurgu
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Varhelyi, Türkiye ile AB'nin, ilişkileri yeniden canladırmayı taahhüt ettiğini belirterek, Türkiye'nin "kilit ortak" olduğunu söyledi.

AB vizesi

Geçen yıl Türkiye'den yapılan vize başvurularında yüzde 30'luk artış olduğunu ifade eden Varhelyi, Bakan Fidan ile vize alımının kolaylaştırılması konusunda da görüştüklerini kaydetti.

2,4 milyar euroluk doğrudan yatırım

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "(AB-Türkiye Yatırım Fonu) 2,4 milyar euroluk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Varhelyi ayrıca, Türkiye ile AB'nin ticaret hacminde geçen yıl rekor seviyeye ulaşıldığını; 200 milyar euronun üstüne çıkıldığını aktardı.


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