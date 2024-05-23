Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2024 15:23

Norveç, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırıyor

Norveç, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden savaşı sebebiyle Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırma kararı aldı.

Norveç, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırıyor
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna’ya karşı yasa dışı savaşı nedeniyle" Rusya vatandaşlarına yönelik ülkeye girebilmeleri için vize prosedürünü sıkılaştırma kararı aldıklarını duyurdu.

Karar kapsamında Norveç’e turizm veya öncelikli olmayan sebeplerle seyahat etmek isteyenlerin sınırı geçmelerine izin verilmeyecek ancak yakın ailesi bu ülkede yaşayan, Norveç’te veya Schengen üyesi ülkelerde okuyan öğrenciler, bu kararın dışında tutulacak.

"İstihbarat" endişesi

Aftenposten gazetesinin haberinde istihbarat ve güvenlik teşkilatı PST'nin, Rusya ile Norveç arasındaki tek geçiş noktası Storskog kasabasından ülkeye giren Rusların istihbarat toplama faaliyetlerine katılmasından endişe duyduğu belirtilmişti.

PST Karşı Casusluk Dairesi Başkanı Inter Haugland, Rusya’nın Ukrayna’nın savunma yeteneklerini zayıflatmak amacıyla Avrupa ülkelerinde sabotaj faaliyetleri yürütmesinin Moskova'ya fayda sağladığını düşündüğünü kaydetmişti.

PST’nin risk değerlendirme raporunda ise Ukrayna için silah üreten Norveçli şirketlere yönelik sabotaj tehdidinin arttığına işaret edilmişti.

Norveç, 2007'de Rusya ile imzaladığı vize anlaşmasını Ukrayna Savaşı nedeniyle 22 Eylül 2022’de askıya almıştı.

NATO üyesi Norveç'in Kuzey Kutbu'nda Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

ETİKETLER
Norveç Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Rusya: Donetsk’te Andreyevka yerleşim birimini kontrol altına aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
TSK Personel Kanunu Değişikliği TBMM'ye sunuldu
15:33
Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı
15:29
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:42
AB Komisyonu Üyesi'nden Türkiye ile ticaret hacmindeki artışa vurgu
15:16
Rusya: Donetsk’te Andreyevka yerleşim birimini kontrol altına aldık
15:41
AK Parti, başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili çalışmalara başladı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenaze töreni
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenaze töreni
FOTO FOKUS
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ