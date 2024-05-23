BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de ishal ve Hepatit A olduğundan şüphelenilen vakalar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların arttığını bildirdi." denildi.

UNRWA'nın sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklardaki aşırı kalabalıkların ve zorla yerinden edilme nedeniyle meydana gelen kısıtlı hijyen şartlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'de ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, "Şimdi ateşkese ihtiyacımız var." denildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmeler sebebiyle 1 milyon 95 Filistinlide bulaşıcı hastalık tespit edilirken, yaklaşık 20 bin Hepatit A vakası kayda geçti.

[Fotoğraf: AA]

Gazze Şeridi'nde Refah kenti başta olmak üzere İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişletmesi nedeniyle Filistinliler sık sık zorla yerlerinden ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Filistinli ve uluslararası kesimler, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.