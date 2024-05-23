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Dünya
AA 23.05.2024 23:35

ABD'de fırtına ve hortumlarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle Iowa eyaletinde 5 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'de fırtına ve hortumlarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Iowa eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, özellikle eyaletin Greenfield kasabasında büyük yıkıma neden olan fırtına ve hortumlarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Greenfield kasabasında 4, Adams County bölgesinde 1 kişinin şiddetli hava olayları nedeniyle hayatını kaybettiği, en az 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, 2 bin 100 haneli kasabada hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Iowa'yı vuran hortumların "EF3" adı verilen kategoride olduğu ve bunun, bu yıl şimdiye kadar görülen "en ölümcül hava olayı" olduğu ifade edildi.

Basında, eyalette 21 Mayıs'ta 18 ayrı hortum olayı rapor edilirken, 2024'te ülke genelinde şu ana kadar 800’den fazla hortumun meydana geldiği ve şiddetli hava olayları nedeniyle toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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