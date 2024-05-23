Hamas: Tel Aviv'in öldü dediği komutan Hamami, 7 Ekim'de yaralı olarak esir alındı

Kassam Tugaylarının Telegram platformunda yayınladığı videoda, Hamami'nin, 7 Ekim'de esir alındığı ve esir alınması sırasında yaralandığı belirtildi.

"Şimdi onun (Hamami'nin) akıbeti nedir?" sorusunun sorulduğu videoda, İsrail yönetiminin askerlerini esaret altında bıraktığı kaydedildi.

"Vakit bitiyor, hükümetiniz yalan söylüyor" ifadesinin kullanıldığı videoda, Hamami'nin öldüğüne veya hala yaşadığına dair bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusu, 2 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu duyurmuştu.