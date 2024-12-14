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Dünya
AA 14.12.2024 14:09

Bakan Fidan Ürdün’de Suriye toplantısına katıldı

Ürdün'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başladı. Toplantıya Ürdün, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katıldı.

Bakan Fidan Ürdün’de Suriye toplantısına katıldı
[Fotograf: AA]

Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katıldı.

Görüşmelerin ardından dışişleri bakanları düzeyinde ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Söz konusu toplantı Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.

Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.

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