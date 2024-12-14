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Dünya
AA 14.12.2024 13:32

Katil İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli öldü.

Katil İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Refah'taki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail'in kentin kuzey doğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonrasında iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının Han Yunus kentindeki Abasan el-Cedide beldesinin doğusuna düzenlediği saldırıda Dağma ailesinden iki kardeşin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail sığınmacıların kaldığı bir liseyi bombaladı

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni vurdu.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
 

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